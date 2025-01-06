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حادث سير بين 3 مركبات داخل نفق الواحة واشتعال مركبة

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 06-01-2025 08:46 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث  سير  بين 3 مركبات مما ادى الى اشتعال احداها داخل نفق دوار الواحة للسير المتجه الى دوار الكيلو  .اضافة اعلان


 ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بأزمة سير ، حيث تم اخمادر الحريق من قبل رقباء السير المتواجدين بالموقع ،وبوشر برفع المركبات من المكان .
 
gnews

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