حادث سير بين 3 مركبات داخل نفق الواحة واشتعال مركبة

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بأزمة سير ، حيث تم اخمادر الحريق من قبل رقباء السير المتواجدين بالموقع ،وبوشر برفع المركبات من المكان .
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