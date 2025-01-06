حادث سير بين 3 مركبات داخل نفق الواحة واشتعال مركبة

08:46 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين 3 مركبات مما ادى الى اشتعال احداها داخل نفق دوار الواحة للسير المتجه الى دوار الكيلو . اضافة اعلان





ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بأزمة سير ، حيث تم اخمادر الحريق من قبل رقباء السير المتواجدين بالموقع ،وبوشر برفع المركبات من المكان .