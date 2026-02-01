الأحد 2026-02-01 10:49 ص

حادث سير بين 7 مركبات على طريق اربد - عمان يتسبب بازدحام سير خانق - فيديو

الأحد، 01-02-2026 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين 7 مركبات على طريق طلوع المصطبة باتجاه عمّان وفق ادارة السير.

وقالت ادارة السير لـ "الوكيل الاخباري"، انه نتج عن الحادث  أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت الإدارة أنه جرى رفع المركبات المتضررة، فيما تواصل كوادر السير ومندوب الحوادث عملهم في الموقع لتنظيم الحركة وسحب الكثافة المرورية، مشيرة إلى أن الطريق أصبحت الآن سالكة وتشهد انسيابية أمام المركبات.

 

 
 


