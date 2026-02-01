حادث سير بين 7 مركبات على طريق اربد - عمان يتسبب بازدحام سير خانق - فيديو

وأكدت الإدارة أنه جرى رفع المركبات المتضررة، فيما تواصل كوادر السير ومندوب الحوادث عملهم في الموقع لتنظيم الحركة وسحب الكثافة المرورية، مشيرة إلى أن الطريق أصبحت الآن سالكة وتشهد انسيابية أمام المركبات.
حادث سير بين 7 مركبات على طريق اربد - عمان يتسبب بازدحام سير خانق#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/moiXwA0s11— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 1, 2026
