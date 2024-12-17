 
الثلاثاء 2024-12-17 05:25 م
 

حادث سير على طريق المطار

سيارة الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 17-12-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث  سير  بين 3 مركبات ما بعد جسر الإرسال بإتجاه جسر مادبا  .

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 وتسبب الحادث بأزمة سير على الطريق إلى مطار الملكة علياء الدولي.


مصدر امني قال بدوره لموقع الوكيل الاخباري ان مجموعات ادارة السير بالموقع والحادث متابع .

 
gnews

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