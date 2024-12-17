حادث سير على طريق المطار

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين 3 مركبات ما بعد جسر الإرسال بإتجاه جسر مادبا .

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وتسبب الحادث بأزمة سير على الطريق إلى مطار الملكة علياء الدولي.