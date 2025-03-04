 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

حادث سير في عبدون

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 04-03-2025 03:56 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث سير  بين  مركبتين  قرب السفارة السورية للسير المتجهه الى دوار عبدون .اضافة اعلان



وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وتعمل على سحب الأثر  المروري.
 
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