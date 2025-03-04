حادث سير في عبدون

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين مركبتين قرب السفارة السورية للسير المتجهه الى دوار عبدون . اضافة اعلان







وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان رجال السير في الموقع وتعمل على سحب الأثر المروري.