حادث سير مروع على أوتوستراد الزرقاء – عمّان - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أُصيب شخص بجروح خطيرة فجر اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير وقع على أوتوستراد الزرقاء – عمّان، نتج عنه انقلاب مركبة تنك مياه.

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وبحسب شهود عيان، فإن الحادث تسبب بإصابة واحدة وُصفت بالخطيرة، فيما هرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتعامل مع الحادث وإزالة آثاره، فيما فُتح تحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.