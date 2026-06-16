حادث سير مروع على أوتوستراد الزرقاء – عمّان - فيديو

وبحسب شهود عيان، فإن الحادث تسبب بإصابة واحدة وُصفت بالخطيرة، فيما هرعت كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للتعامل مع الحادث وإزالة آثاره، فيما فُتح تحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.
شاهد عيان: حادث سير مؤلم على أوتوستراد الزرقاء#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/N0JfBcaOqV— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 16, 2026
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