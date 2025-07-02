حادث سير مروع في عمان والدفاع المدني يهرع للموقع

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بين ١٠ مركبات ما بعد جسر الياسمين باتجاه جسر الامير هاشم .

اضافة اعلان



مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري ان مجموعات السير والدفاع المدني في الموقع للتعامل مع الحادث .

واكد المصدر انه لا يوجد معلومات حتى الان عن وفيات او عدد الاصابات.