الأربعاء 2025-07-02 02:14 م
 

حادث سير مروع في عمان والدفاع المدني يهرع للموقع

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وقع حادث سير  بين  ١٠ مركبات ما بعد جسر  الياسمين باتجاه جسر الامير هاشم .

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مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري ان مجموعات السير والدفاع المدني  في الموقع للتعامل مع الحادث .

 

واكد  المصدر انه لا يوجد معلومات حتى الان عن وفيات او عدد الاصابات.

 

 
 
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