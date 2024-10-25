حادث سير وانقلاب مركبة في عمان

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير وانقلاب لمركبة شحن في منطقة مخرج جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع في العاصمة عمان . اضافة اعلان





مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم رفع المركبة وعودة حركة المركبات كالمعتاد .