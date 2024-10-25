 
الجمعة 2024-10-25 04:03 م
 

حادث سير وانقلاب مركبة في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الجمعة، 25-10-2024 03:15 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير  وانقلاب لمركبة شحن في منطقة مخرج جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع في العاصمة عمان .اضافة اعلان


مصدر امني قال لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم رفع المركبة وعودة حركة المركبات كالمعتاد .
 
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