حادث غرق مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد أبو دية

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب أحمد يعقوب أبو دية، عن عمر يناهز 23 عاماً، إثر حادث غرق داخل بركة زراعية في منطقة زيزيا.





وبحسب ما رواه عم الشاب لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الحادث وقع في إحدى البرك الزراعية داخل مزرعة مملوكة لعائلة الشاب أبو دية، عند نحو الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد.



وعمّت حالة من الحزن والألم عائلة الشاب وأصدقاؤه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله عز وجل أن يغفر له وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.



وسيُصلى على جثمان الفقيد في مسجد ظهرة الرمل الكبير بعد صلاة الظهر من يوم الإثنين، على أن يُوارى الثرى في مقبرة أبو الهول في منطقة العارضة.





