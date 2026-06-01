الإثنين 2026-06-01 11:05 ص

حادث غرق مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد أبو دية

حادث غرق مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد أبو دية
حادث غرق مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد أبو دية
 
الإثنين، 01-06-2026 09:47 ص
الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب أحمد يعقوب أبو دية، عن عمر يناهز 23 عاماً، إثر حادث غرق داخل بركة زراعية في منطقة زيزيا.اضافة اعلان


وبحسب ما رواه عم الشاب لـ"الوكيل الإخباري"، فإن الحادث وقع في إحدى البرك الزراعية داخل مزرعة مملوكة لعائلة الشاب أبو دية، عند نحو الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد.

وعمّت حالة من الحزن والألم عائلة الشاب وأصدقاؤه، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، داعين الله عز وجل أن يغفر له وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.

وسيُصلى على جثمان الفقيد في مسجد ظهرة الرمل الكبير بعد صلاة الظهر من يوم الإثنين، على أن يُوارى الثرى في مقبرة أبو الهول في منطقة العارضة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال كيف تنسقين الملابس الملونة بأسلوب أنيق في صيف 2026؟

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءاً من دعم صحة القلب وصولاً إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. وبحسب موقع Verywell

طب وصحة فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

عربي ودولي الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

09

فيديو منوع عصير المغنيسيوم الطبيعي لرفع الطاقة وتحسين النوم وصحة القلب

انستغرام

تكنولوجيا لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ب

اقتصاد محلي السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

طبياً، يُطلق العلماء على هذه الحالة اسم "صداع المحفز البارد". وتحدث نتيجة التبريد السريع لسقف الفم أو مؤخرة الحلق، مما يتسبب بانقباض الأوعية الدموية فجأة، قبل أن تُجبر على التمدد مجدداً لاستعادة تدفق

طب وصحة لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 