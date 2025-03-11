 
الثلاثاء 2025-03-11 12:18 م
 

حادث غريب في وادي الرمم والضحية قطيع من الأغنام

ا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري- تعاملت الأجهزة الأمنية أمس الاثنين، مع حادث دهس ونفوق نحو 35 رأس من الأغنام على طريق وادي الرمم بعد إشارة البنك الأردني الكويتي، وفق شهود عيان.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع قبل الإفطار (أذان المغرب) بنحو 10 دقائق نتيجة سرعة المركبة الزائدة على الطريق.

وأضافوا أنه جرى نقل السائق وراعي الأغنام إلى المستشفى، وجرى استدعاء الطبيب البيطري لمعاينة الأغنام التي نفقت بسبب الحادثة.
 
 
gnews

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