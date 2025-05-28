حجاج الأردن يشيدون بالإجراءات ويعبرون عن رضاهم على الخدمات في المدينة المنورة - فيديو

الوكيل الإخباري - أشاد عدد من الحجاج ضمن البعثة الأردنية في المدينة المنورة بالخدمات التي وفرتها وزارة الأوقاف وشؤون المغتربين خلال فترة إقامتهم التي استمرت حتى ثلاث ليالٍ قبل المغادرة إلى مكة المكرمة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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وعبّر الحجاج خلال في حديثهم لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، عن تقديرهم لكوادر وزارة الأوقاف الإدارية والإرشادية ورضاهم عن الخدمات المقدمة وسرعة التجاوب مع الملاحظات الواردة إليهم أولا بأول ودون أي تأخير منذ مغادرة الأراضي الأردنية وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة وإجراءات التفويج التي يجري العمل عليها الآن إلى مكة المكرمة.

وأشاروا إلى يُسر إجراءات وزارة الأوقاف وتوفير الخدمات بشكل كامل بحيث تلبي كافة احتياجات الحجاج، عدا عن توفير المرشدين للإجابة على استفسارات الحجاج حول مناسك الحج والإحرام وغيرها من الاستفسارات والخدمات.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية.