حجب المواقع الإباحية في الأردن يعيد فتوى الإفتاء إلى الواجهة

01:31 م

الوكيل الإخباري- في وقت بدأت فيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن تطبيق إجراءات تقنية لحجب المواقع الإباحية عبر مختلف شبكات الإنترنت، رصد "الوكيل الإخباري" فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام في 2011 حول حكم مشاهدة وتصفح المواقع الإباحية والعقاب المترتب عليها في الشريعة الإسلامية. اضافة اعلان





وأكدت الدائرة في فتوى رسمية أن الله تعالى أمر المؤمنين بغض البصر، مستشهدة بقوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، مشيرة إلى أن الإسلام حرّم الفجور وسدّ جميع الأبواب المؤدية إليه.



وشددت الفتوى على أن المواقع الإباحية تُعد من “أعظم المفاسد” التي تقود إلى المحرمات وتؤثر سلباً على الفرد والمجتمع، معتبرة أن تحريمها “أمر واضح لا يختلف عليه اثنان”.



كما أوضحت دائرة الإفتاء أن الإثم لا يقتصر على من يشاهد هذه المواقع فقط، بل يمتد ليشمل كل من يساهم في إتاحتها أو تقديم خدمات الوصول إليها، مؤكدة أن ذلك يدخل في باب الإعانة على الإثم ونشر الفساد، مستدلة بقول الله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً…﴾، وبحديث النبي ﷺ: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه».



ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ إجراءات تقنية من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، بالتعاون مع مزودي خدمات الإنترنت، تهدف إلى حجب المواقع الإباحية على الشبكات الثابتة والخلوية، في خطوة وصفت بأنها لتعزيز الحماية الرقمية والقيم المجتمعية.





