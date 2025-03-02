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حجر 60 ألف خروف بلدي تمهيدا لتصديرها إلى السعودية ودول الخليج

ل
أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 12:09 م
الوكيل الإخباري- كشف رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت عن حجر 60 ألف خروف بلدي تمهيدا لتصديرها إلى السعودية ودول الخليج.اضافة اعلان


وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن المواشي البلدية تخضع للحجر الصحي لمدة 3 أسابيع قبل تصديرها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان خلوها من الأمراض وبالتالي عزل الخراف المصابة.

وأضاف أن هناك أكثر من 200 ألف رأس من الخراف البلدية موجودة في السوق المحلي ويمكن تصديرها إلى الخارج، مشددا على وجود أعداد من المواشي تغطي الاستهلاك المحلي.

ورجح بدء تصدير الخراف البلدية إلى السعودية بعد 10 رمضان، موضحا أن هناك طلب كبير على الخراف البلدية في دول الخليج.
 
gnews

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