حجر 60 ألف خروف بلدي تمهيدا لتصديرها إلى السعودية ودول الخليج

وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن المواشي البلدية تخضع للحجر الصحي لمدة 3 أسابيع قبل تصديرها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان خلوها من الأمراض وبالتالي عزل الخراف المصابة.
وأضاف أن هناك أكثر من 200 ألف رأس من الخراف البلدية موجودة في السوق المحلي ويمكن تصديرها إلى الخارج، مشددا على وجود أعداد من المواشي تغطي الاستهلاك المحلي.
ورجح بدء تصدير الخراف البلدية إلى السعودية بعد 10 رمضان، موضحا أن هناك طلب كبير على الخراف البلدية في دول الخليج.
-
أخبار متعلقة
-
منتفعون من المعونة يشتكون تأخر صرف مخصصاتهم
-
الوقت.. ساعة قبل الإفطار، الزمان.. اليوم الأول من رمضان، المكان.. العاصمة عمّان
-
برنامج الوكيل يطل عليكم في رمضان من الساعة 8 - 10 صباحاً
-
حادث سير في صويلح
-
الشواربة يعطّل موظفي الأمانة في 2 آذار بمناسبة يوم المدينة
-
أسعار اللحوم في رمضان.. 9-12 دينارا للبلدي و6.5-8 دنانير للروماني
-
اجتماع في مجلس النواب لبحث ملف التطبيقات الغير مرخصة قريبا
-
تحويل رواتب منتفعي المعونة الوطنية إلى البنوك