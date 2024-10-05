 
السبت 2024-10-05 07:49 م
 

حريق بمجمع تجاري بشارع مكة والدفاع المدني يتعامل مع اصابات ومحاصرين

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
السبت، 05-10-2024 04:38 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - شب مساء اليوم حريق داخل عدة طوابق في أحد المجمعات التجارية في شارع مكة بالعاصمة عمان .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري  تم إخماده من قِبَل كوادر الدفاع المدني،  واخلاء المحاصرين جراء الحريق ونتج عن الحريق عدد  من الاصابات البسيطة بضيق النفس  وجرى اسعافهم  .

 
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