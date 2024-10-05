حريق بمجمع تجاري بشارع مكة والدفاع المدني يتعامل مع اصابات ومحاصرين

-
أخبار متعلقة
-
تعميم بعدم بيع كميات كبيرة من الزيوت النباتية لمنع غش زيت الزيتون
-
خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء
-
عكرمة صبري: ساندوا الأردن في حماية الأقصى من اقتحامات المتطرفين
-
حقيبة مدرسة تنجي طفلا من نهش كلب قاتل بالرصيفة (صورة)
-
لا إصابات بحريق مستودعات مواد بناء في المقابلين - فيديو
-
محلل سياسي: إيران كانت محرجة أمام أتباعها والرد على إسرائيل كان مرتبا له
-
" الكمي والموضوعي" وراء انتظار 50 أردنيا للتعيين بالأوقاف
-
شاهد: مواطن يشعل سيجارة من حطام صاروخ سقط في الاردن - فيديو