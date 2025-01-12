 
الأحد 2025-01-12 07:46 م
 

حريق في شقة باربد يخلف إصابة شخص من جنسية عربية

من موقع الحريق
من موقع الحريق
الأحد، 12-01-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن حريقاً شب مساء اليوم الأحد في إحدى الغرف في شقة بمدينة اربد .اضافة اعلان


وبين المصدر بأن الحريق نتج عنه إصابة شخص مصري الجنسية وتم إسعافه الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي ووصفت حالته بالمتوسطة.

فيما تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد الحريق وبوشرت التحقيقات .
 
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