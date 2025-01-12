حريق في شقة باربد يخلف إصابة شخص من جنسية عربية

07:32 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأن حريقاً شب مساء اليوم الأحد في إحدى الغرف في شقة بمدينة اربد . اضافة اعلان





وبين المصدر بأن الحريق نتج عنه إصابة شخص مصري الجنسية وتم إسعافه الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي ووصفت حالته بالمتوسطة.



فيما تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد الحريق وبوشرت التحقيقات .