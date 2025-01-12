حريق في شقة باربد يخلف إصابة شخص من جنسية عربية

وبين المصدر بأن الحريق نتج عنه إصابة شخص مصري الجنسية وتم إسعافه الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي ووصفت حالته بالمتوسطة.
فيما تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد الحريق وبوشرت التحقيقات .
-
أخبار متعلقة
-
كم وصلت أسعار الدجاج في الاردن ؟
-
5 إصابات بحادث سير عنيف على طريق الكرك - فيديو
-
40 مكتب للنقل داخل مركز الانطلاق الموحد .. واتحاد لتنظيم سير الأعمال
-
مصدر رسمي: لا عودة لتطبيق "تيك توك" في الأردن حتى إشعار آخر
-
بعد ارتفاع الأسعار.. كشف نتائج تشريح الدجاج النافق في الأردن
-
الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في كاليفورنيا بسبب الحرائق
-
العثور على جثة في جبل الحسين
-
التربية ترجح اعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي مطلع الشهر المقبل