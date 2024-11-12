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حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو

جانب من الحريق
جانب من الحريق
الثلاثاء، 12-11-2024 09:31 ص

الوكيل الإخباري- اندلع حريق كبير، فجر اليوم الثلاثاء، في سوق "البالة" في محافظة إربد، وأتى على ما يزيد عن 200 بسطة ومحل ملابس وأحذية، وفق أصحاب محلات وبسطات في السوق.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني لا تزال تعمل منذ ساعات على إخماد الحريق، فيما تجاوزت الخسائر الأولية ما كان في الحريق الذي أتى على ذات السوق في وقت سابق من العام الحالي.

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وأوضحوا أنه يشتبه بأن يكون الحريق قد شب بسبب وقوع تماس كهربائي ما أدى لاشتعال الحريق بسرعة إثر وجود ملابس شتوية سريعة الاشتعال.

 

بدوره أكد مصدر أمني أن الحريق أتى على عدد من المحال التجارية والبسطات في الوسط التجاري في إربد.

 

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحريق لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية وتم إخماد الحريق بالكامل، وبوشرت التحقيقات لمعرفة أسباب وقوعه.

 


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