حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني لا تزال تعمل منذ ساعات على إخماد الحريق، فيما تجاوزت الخسائر الأولية ما كان في الحريق الذي أتى على ذات السوق في وقت سابق من العام الحالي.
وأوضحوا أنه يشتبه بأن يكون الحريق قد شب بسبب وقوع تماس كهربائي ما أدى لاشتعال الحريق بسرعة إثر وجود ملابس شتوية سريعة الاشتعال.
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