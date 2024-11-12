حريق كبير في سوق "البالة" بإربد - صور وفيديو

الوكيل الإخباري- اندلع حريق كبير، فجر اليوم الثلاثاء، في سوق "البالة" في محافظة إربد، وأتى على ما يزيد عن 200 بسطة ومحل ملابس وأحذية، وفق أصحاب محلات وبسطات في السوق.



وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني لا تزال تعمل منذ ساعات على إخماد الحريق، فيما تجاوزت الخسائر الأولية ما كان في الحريق الذي أتى على ذات السوق في وقت سابق من العام الحالي.



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#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/eOH2Lv2MXz اندلاع حريق بسوق "الباله" في اربد #الاردن November 12, 2024



وأوضحوا أنه يشتبه بأن يكون الحريق قد شب بسبب وقوع تماس كهربائي ما أدى لاشتعال الحريق بسرعة إثر وجود ملابس شتوية سريعة الاشتعال.



بدوره أكد مصدر أمني أن الحريق أتى على عدد من المحال التجارية والبسطات في الوسط التجاري في إربد.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحريق لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية وتم إخماد الحريق بالكامل، وبوشرت التحقيقات لمعرفة أسباب وقوعه.

