حريق مستودعات مقابل كلية حطين والدفاع المدني يهرع إلى الموقع - صور

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان باندلاع حريق في أحد المستودعات بالقرب من شركة الكهرباء مقابل كلية حطين في العاصمة عمان.

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ووثق شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" مشاهد أولية من موقع اندلاع الحريق، مشيرين إلى أن كوادر السير والدفاع المدني في الميدان للتعامل مع الحادث.



