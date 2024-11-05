حريق مستودعات مقابل كلية حطين والدفاع المدني يهرع إلى الموقع - صور

ووثق شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" مشاهد أولية من موقع اندلاع الحريق، مشيرين إلى أن كوادر السير والدفاع المدني في الميدان للتعامل مع الحادث.
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