حصاد 2024: الأردن يبرهن على قوته.. ووجه المنطقة يتغير وجُرح غزة لا زال ينزف

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

ساعات معدودة، ويغادرنا العام 2024، بأحداثه التي عصفت بالمنطقة والعالم.. عام مثقل بالأحداث، فالحصاد كبير والوقت لا يتسع لذكر الكثير، والحدث الأبرز هذا العام هو استمرار العدوان على قطاع غزة، حمله لنا عام 2023 إلى عامنا هذا وسيحمله لعام جديد دون أن تتضح صورته النهائية وعلى وقعه تغير شكل المنطقة على الأقل الآن وربما إلى الأبد.

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محليا،

تواصلت جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني دبلوماسيا وإنسانيا من أجل حشد مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية وسط مساعٍ متواصلة لوقف الحرب على غزة، كان فيه الأردن شريان الحياة لكل الأشقاء العرب، وعونا لهم، فقد أرسل المساعدات إلى فلسطين وغزة وسوريا ولبنان وتصدر جلالته المشهد بمشاركته في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على غزة حيث كان الأردن أول من انتهج هذه الطريقة في إيصال المساعدات.







وعاش الأردنيون خلال العام الحالي فرحة استثنائية بوصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ليحصل النشامى على وصافة البطولة كأفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية، واستمرت الأجواء الإيجابية بين الأردنيين في 2024 بصدور عفو عام بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك الحكم.



كما أعلن الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، رزقا في الثالث من شهر آب 2024، بمولودة أسمياها إيمان.



وفي وقت لاحق من العام أجريت الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين، أسفرت عن أول مجلس نواب أغلبية أعضاءه ينتمون للأحزاب السياسية ضمن رؤية تحديث المنظومة السياسية في المملكة، وجرى تشكيل حكومة جديدة برئاسة جعفر حسان ضمنت قبل نهاية العام حصولها على الثقة.



وخلال العام الحالي برهن الأردن على قوته وحكمته في التعامل مع مختلف القضايا التي كانت ثقيلة بشكل كبير، فكان بقيادة الملك صوت الحكمة في محيط يعج بالأزمات والحروب، وتصدى لمحاولات عدة لتهريب المخدرات والأسلحة من الدول المجاورة وخاصة من سوريا فكان الجيش العربي سياجا منيعا يحمي الوطن من الأعداء والآفات الخطيرة.



وتاليا أبرز الأحداث على مستوى المنطقة والعالم:



- فلسطين:



- استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة أمام صمود الأشقاء في القطاع المحاصر.







- ارتقاء آلاف الشهداء في غزة حتى اللحظة أكثر من 45 ألف شهيد وعدد إصابات يقترب من 110 ألفا منذ السابع من أكتوبر 2023.



- استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار بعد اشتباك مع قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة / 17 أكتوبر.



- 2 كانون الثاني اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بهجوم صاروخي في بيروت.



- 31 تموز اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية في طهران.

كما استشهد خلال العام الحالي العديد من الشخصيات الشعبية في غزة وفلسطين بنيران الاحتلال الإسرائيلي مثل الشيخ خالد نبهان "صاحب مقولة روح الروح"، والشيخ زياد أبو هليل "صاحب مقولة بهمش" الذي كان يواجه الاحتلال في الخليل.

وبدأت مطلع العام الحالي جلسات الاستماع العامة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ليجن جنون الاحتلال بعد صدور قرار تاريخي للمحكمة في آب باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.



- كما شهد العام 2024 اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

لبنان:



- شهدت لبنان بالعام 2024 عدوانا إسرائيلياً غاشماً تعرضت من خلاله لقصف عنيف من طيران الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان حزب الله يرد بالصواريخ التي وصلت إلى أجزاء مختلفة من فلسطين المحتلة.



- خسر حزب الله الكثير من قادته وأبرزهم:



- حسن نصر الله الأمين العام للحزب الذي اغتيل بقصف جوي على الضاحية الجنوبية ببيروت 19 / أيلول.



- اغتيال الرجل الثاني في حزب الله فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت 30 تموز.



- هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله 3 أكتوبر.







ايران وإسرائيل



عسكريا، خلال العام وعلى مدار الشهور الماضية تبادلت كل من إيران وإسرائيل سلسلة من الضربات الصاروخية المباشرة في مشهد غير معتاد، بدأت في نيسان بشن ضربة إيرانية على إسرائيل بما يزيد عن 150 صاروخا وطائرة مسيرة ردا على قصف إسرائيلي لسفارة إيران في دمشق، بعدها بأيام استهدفت إسرائيل مواقع في مدينة أصفهان الإيرانية، وردا على الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله واغتيال حسن نصر الله، نفذت إيران هجوما صاروخيا بأكثر من 250 صاروخا على إسرائيل، قبل أن ترد الأخيرة برد خجول في وقت لاحق وانتهى به تبادل الهجمات بين الطرفين.







في أيار: تم الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم مروحية بالقرب من محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران بعد ساعات من البحث عن الطائرة في ظروف جوية سيئة.



السعودية



في موسم الحج 1445 هجري / 2024 ميلادي: أعلنت السلطات السعودية عن وفاة أكثر من 1000 حاجا وحاجة منهم 99 أردنيا، بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية كان معظمهم من الحجاج خارج البعثات الرسمية للحج في بلدانهم.

سوريا



كانت أمام لحظة تاريخية أنهت 54 عاما من حكم عائلة الأسد فقد هرب الرئيس بشار إلى روسيا، وانهار نظام الأسد انهيارا دراماتيكيا، وخلال أيام استطاعت المعارضة السورية المسلحة من تحرير المدن السورية واحدة تلو الأخرى، قبل أن تستيقظ دمشق على تكبيرات التحرير ومشاهد أحمد الشرع الملقب بالجولاني وهو يخطب بالناس في سوريا الجديدة، فيما انشغل الرأي العام العالمي والعربي بفظائع سجون الأسد والقصص والمشاهد التي رواها آلاف السجناء المحررين.



عالميا



فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية في روسيا، واستمرت حربه مع أوكرانيا، وأعلن جو بايدن تراجعه عن خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قبل أن تحل نائبته كامالا هاريس بدلا عنه ممثلة عن الحزب الديمقراطي أمام الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالانتخابات الذي يستعد لتنصيبه خلفا لبايدن مطلع العام الجديد.



وقبل ذلك وفي تموز وخلال حملته الانتخابية تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء تواجده في ولاية بنسلفانيا أسفرت لاحقا عن مقتل منفذ العملية.







ومع نهاية العام شهد العالم حادثين مروعين لطائرتين: الأول نتج عنه مصرع 35 راكبا بتحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان، اعتذر عنها الرئيس الروسي بوتين لاحقا عما وصفه الكرملين بأنه "حادث مأساوي" أسقطت فيه قوات الدفاع الجوي الروسية الطائرة.



والثاني: لقي فيه أكثر من 150 شخصاً حتفهم بعد أن اندلع حريق في طائرة بمطار موان الدولي بكوريا الجنوبية، الطائرة انحرفت عن المدرج وتحطمت وكان على متنها 181 شخص، بينهم 6 أفراد من طاقم الضيافة.







اقتصاديا،

كان العام مميزا لأسعار الذهب والبيتكوين فقط سجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية جديدة إذ بلغ سعر الأونصة 2790 دولار، فيما تجاوز سعر قطعة البيتكوين حاجز 108 ألف دولار وسط مساعٍ كبيرة لتبني العملات المشفرة في التعاملات المالية العالمية، فيما شهد العام 2024 اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرارا بتخفيض الفائدة لـ3 مرات متتالية.