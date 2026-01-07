حفرة في مادبا تتسبب بانفجار إطارين لمركبة مواطن .. و 150 دينار لتصليح الأضرار

07:59 م

الوكيل الإخباري- أكد مواطن تعرض سيارته لأضرار نتيجة سقوط إطاري المركبة في حفرة بالطريق الممتد من المأمونية باتجاه طريق مادبا الشرقي، أدت إلى انفجار إطاري سيارته.





وأوضح المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، أنه اضطر لتغيير الإطارين المتضررين وإجراء عملية ضبط ميزان "ستيرنج" للسيارة، بتكلفة إجمالية بلغت 150 دينارًا.



وأشار المواطن إلى أنه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد بلدية مادبا لتحميلها المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحفرة، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة صيانة الطريق وتلافي المخاطر التي قد تتسبب بها للحركة المرورية.

