حفرة في مادبا تتسبب بانفجار إطارين لمركبة مواطن .. و 150 دينار لتصليح الأضرار

وأوضح المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، أنه اضطر لتغيير الإطارين المتضررين وإجراء عملية ضبط ميزان "ستيرنج" للسيارة، بتكلفة إجمالية بلغت 150 دينارًا.
وأشار المواطن إلى أنه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد بلدية مادبا لتحميلها المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحفرة، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة صيانة الطريق وتلافي المخاطر التي قد تتسبب بها للحركة المرورية.
