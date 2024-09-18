"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)

الوكيل الإخباري-
عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة ملقاة في منطقة عبدون، بالقرب من إشارة السفارة الأمريكية، وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.
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