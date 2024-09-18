 
الأربعاء 2024-09-18 03:41 م
 
 

"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)

خلال عملية التمشيط | الوكيل الاخباري
خلال عملية التمشيط | الوكيل الاخباري
الأربعاء، 18-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-  عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة ملقاة  في منطقة عبدون، بالقرب من إشارة السفارة الأمريكية، وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

اضافة اعلان

 

الأجهزة الأمنية ومتخصصو المتفجرات حضروا وأغلقوا الموقع، وجرى الكشف على الحقيبة  وتبين بأنها فارغة.

 

وأثارت الحقيبة جلبة في الموقع، علاوة على الازدحام في المنطقة نتيجة إغلاق الشارع الذي كانت فيه الحقيبة.

 


Image1_920241814213757082324.jpg
Image2_920241814213757082324.jpg

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جليسة الاطفال الايطالية كيارا بيتروليني

منوعات مربية أطفال ايطالية تدفن مولوداً وتسافر في إجازة

دولار

أسواق ومال الدولار يتأرجح قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الأميركي

تعبيرية

أخبار محلية الضريبة تضبط مخالفين بزيادة أسعار الدخان أكثر من 10 قروش

الاجتماع الأول لحكومة جعفر حسان في مبنى الرئاسة

أخبار محلية حسان للوزراء: نحن مساءلون أمام الشعب فلا تقصروا

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعبيرية

اقتصاد محلي انظار المقترضين الأردنيين من البنوك تتجه صوب "الفيدرالي" اليوم

العلم اللبناني

عربي ودولي لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال

تعبيرية

المرأة والجمال صيحات مكياج جريئة باسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2025



 


الأكثر مشاهدة