"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)

الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على حقيبة ملقاة في منطقة عبدون، بالقرب من إشارة السفارة الأمريكية، وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.



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الأجهزة الأمنية ومتخصصو المتفجرات حضروا وأغلقوا الموقع، وجرى الكشف على الحقيبة وتبين بأنها فارغة.

وأثارت الحقيبة جلبة في الموقع، علاوة على الازدحام في المنطقة نتيجة إغلاق الشارع الذي كانت فيه الحقيبة.