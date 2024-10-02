حقيبة مدرسة تنجي طفلا من نهش كلب قاتل بالرصيفة (صورة)

الوكيل الإخباري- تكفلت حقيبة مدرسة محمولة على ظهر طالب بالدفاع عنه من نهش كلب قاتل في منطقة الرصيفة، في جبل الأمير فيصل، بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق، حارة المختار، مشكلة درع وقاية له.

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وفي التفاصيل التي أوردها والد الطفل لـ"الوكيل الاخباري" فإن طفله يبلغ من العمر 12 عاما، وقد تعرض لهجوم من كلب ضمن مجموعة كلاب كبيرة تتواجد بالمنطقة على مدار الساعة.

ولفت إلى ان ابنه كان يريد الذهاب الى مدرسته خلال تعرضه للهجوم، ولولا الحقيبة التي كان يرتديها لزرع الكلب المهاجم فكيه في جسد ابنه.

وأوضح ان الكلاب في منطقته كثيرة وعلى طول الوقت، وقد تعرض كثيرون لمثل الهجوم الذي تعرض له ابنه، مشيرا إلى انه ابلغ بلدية رصيفة بالمشكلة، بيد انه لا حياة لمن تنادي.