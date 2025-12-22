حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي

وأوضح المختصون أن من المهنية في عمل دوائر الأرصاد الجوية عدم الإعلان عن أي حالة جوية قبل التأكد منها بدرجة عالية من الدقة، تفاديًا لإثارة القلق أو تداول معلومات غير مؤكدة.
وكانت وسائل تواصل اجتماعي قد تداولت تقارير تحدثت عن مؤشرات أولية لاحتمالية اقتراب عاصفة ثلجية قد تؤثر على الأردن خلال الشهر الحالي، وهو ما نفاه المختصون في الوقت الراهن.
