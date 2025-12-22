حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد مختصون في مجال الرصد الجوي عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن على تأثر الأردن بعواصف ثلجية خلال الشهر الحالي.

اضافة اعلان



وأوضح المختصون أن من المهنية في عمل دوائر الأرصاد الجوية عدم الإعلان عن أي حالة جوية قبل التأكد منها بدرجة عالية من الدقة، تفاديًا لإثارة القلق أو تداول معلومات غير مؤكدة.