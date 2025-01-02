حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن

وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه الأخبار،وانه لم يصدر اية قرار بهذا الشأن حتى لحظة كتابة الخبر ، مؤكداً أنه لا يوجد أي شطب وإلغاء للمخالفات.
وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.
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