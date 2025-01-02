 
الخميس 2025-01-02 12:37 م
 

حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن

شرطة سير
شرطية سير
الخميس، 02-01-2025 11:29 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نفى مصدر  ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار  بشطب مخالفات السير .

وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه الأخبار،وانه لم يصدر اية قرار بهذا الشأن حتى لحظة كتابة الخبر ، مؤكداً أنه لا يوجد أي شطب وإلغاء للمخالفات. 

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وفي وقت سابق طالب مجموعة من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب  أحمد الصفدي،  بإقرار قانون عفو عام جديد تحت اسم "قانون العفو العام لسنة 2025".

وأكدت المذكرة أن مثل هذا القانون سيعزز من الثقة بين المواطنين والدولة، ويسهم في دعم التماسك الاجتماعي، خصوصاً مع استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

 
gnews

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