حقيقة شطب مخالفات السير في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مصدر ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قرار بشطب مخالفات السير .



وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا صحة لهذه الأخبار،وانه لم يصدر اية قرار بهذا الشأن حتى لحظة كتابة الخبر ، مؤكداً أنه لا يوجد أي شطب وإلغاء للمخالفات.

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