حقيقة وجود عطلة رسمية بذكرى الإسراء والمعراج في الأردن

11:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718200 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد الاثنين ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تصادف السابع والعشرين من رجب من كل عام. اضافة اعلان





وجرت العادة ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج.



يذكر أن هناك قرار حكومي صدر عام 2005، ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.