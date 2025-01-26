حقيقة وجود عطلة رسمية بذكرى الإسراء والمعراج في الأردن

وجرت العادة ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج.
يذكر أن هناك قرار حكومي صدر عام 2005، ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.
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