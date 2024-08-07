حقيقة وضع بصمة لطلبة الأول ثانوي والتوجيهي في المدارس

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع بصمة في المدارس لطلبة الأول ثانوي والتوجيهي ذكورا واناثا.
وقال العمري لـ "الوكيل الإخباري" إن وضع بصمة في المدارس لرصد غياب طلبة الأول ثانوي والتوجيهي عن الدوام المدرسي غير منطقي.
وأضاف ان وزارة التربية والتعليم ستطبق قرار حرمان الطالب الذي يتجاوز نسبة الغياب المسموح به، في اطار تطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب للعام 2024 / 2025حسب المادة 20 الفقرة (أ) حيث تنص على ان لا يسمح للطالب بالتغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر أو عذر مرضي أو قهري موثق بتقرير، وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة غيابه بعذر أو دون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي واذا تجاوز غيابه هذه النسبة يعيد دراسة صفه.
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