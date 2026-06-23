الثلاثاء 2026-06-23 08:54 ص

حكم مباراة النشامى يرتكب كارثة تحكيمية قبل هدف الجزائر الأول

حكم مباراة النشامى يرتكب كارثة تحكيمية قبل هدف الجزائر الأول
حكم مباراة النشامى يرتكب كارثة تحكيمية قبل هدف الجزائر الأول
 
الثلاثاء، 23-06-2026 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   أثار الحكم الذي أدار مواجهة المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري جدلاً واسعاً، عقب الهدف الأول الذي سجله المنتخب الجزائري، في لقطة اعتبرها الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق حسن مرشود خطأً تحكيمياً أثّر بشكل مباشر على سير المباراة.اضافة اعلان


وأوضح مرشود لـ"الوكيل الإخباري" أن الحكم تأخر في احتساب استراحة المياه المقررة، رغم أن التعليمات كانت تقضي بإيقاف اللعب عند الدقيقة 67، لكن الحكم قام بتأخير وقت الاستراحة ، ما مكن الجزائر من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69.

وأشار مرشود إلى أن استراحة المياه كانت ستمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة لإعادة ترتيب الأوراق وتوجيه اللاعبين ميدانياً، خاصة في ظل الضغط الذي فرضه المنتخب الجزائري والمحافظة على نسق لعب مرتفع خلال تلك الفترة من المباراة.

وأضاف أن توقيت الاستراحة يُعد عاملاً مهماً في مثل هذه المباريات، إذ يمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس وتلقي التعليمات الفنية، وهو ما كان من الممكن أن يساعد المنتخب الأردني على التعامل بصورة أفضل مع مجريات اللقاء قبل استقبال الهدف.

وبحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الخاصة بكأس العالم 2026، فإن استراحة المياه (Hydration Break) أصبحت إلزامية في جميع المباريات، ومدتها 3 دقائق في كل شوط. ويُفترض أن يقوم الحكم بإيقاف اللعب بعد 22 دقيقة من بداية كل شوط . أي ما يعني بأن الحكم كان لابد من إيقاف اللعب في الدقيقة 67 من الشوط الثاني ، قبل دقيقة من تسجيل الجزائر للهدف الأول .
 
 


gnews

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