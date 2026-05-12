حكيم: إطلاق خدمة قراءة الصور الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" قريباً

تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 09:44 ص

الوكيل الإخباري-      قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية “حكيم” المهندس عمر إبراهيم عايش، إن طباعة الصور الشعاعية لم تعد ضرورية داخل النظام المركزي، إذ يستطيع الطبيب الاطلاع على الصور مباشرة إلكترونياً دون الحاجة إلى “سي دي” أو أي وسائط خارجية.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"أن بعض أجهزة الصور الشعاعية في المستشفيات قديمة ومكلفة، وهناك أجهزة معطلة بانتظار وصول قطع صيانة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فعلياً باستبدال نظام الصور الشعاعية بالكامل بنظام حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للأطباء والمواطنين متابعة الصور الشعاعية للمرضى عن طريق تطبيق "حكيمي" وسيتم اطلاق الخدمة قريباً .

وأضاف أن المشروع انطلق خلال الشهرين الماضيين في 9 مواقع تابعة لوزارة الصحة وموقعين للخدمات الطبية الملكية، مع استمرار التوسع، مبيناً أن النظام الجديد سيمكن المرضى من الاطلاع على صورهم الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" دون الحاجة للطباعة.

وأكد أن النظام المركزي يتيح للطبيب في أي محافظة الوصول إلى صور وتقارير المرضى في محافظات أخرى، لافتاً إلى أن التحديثات مستمرة سواء بالتوسع في عدد المواقع أو بإضافة خدمات جديدة لتحسين تجربة المريض.


وأشار إلى أن الشركة تعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في قراءة الصور الشعاعية بهدف رفع السرعة والدقة، متوقعاً إطلاق الخدمة خلال أسابيع.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، قال عايش إن العمل جارٍ على تفعيل الدفع الإلكتروني عند شباك الصيدلية لتقليل الازدحام وتسريع حصول المرضى على أدويتهم.

وأوضح أن منظومة توصيل الأدوية تشارك فيها وزارة الصحة والخدمات الطبية ونظام “حكيم” والبريد الأردني و”إي فواتيركم”، حيث يستطيع المريض طلب الدواء إلكترونياً ودفع الرسوم، ثم يتولى الصيدلي تجهيز العلاج وإرساله عبر البريد.

وأضاف أن الخدمة يستفيد منها نحو 35 ألف مريض، حيث يتم توصيل الأدوية داخل عمّان خلال أقل من 24 ساعة، وخارجها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ما ساهم في تخفيف الازدحام داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح أيضاً حجز المواعيد والاطلاع على نتائج الفحوصات المخبرية إلكترونياً، مؤكداً أن هذه الخدمات تسهم في تحسين رحلة المريض وتقليل الاكتظاظ داخل المنشآت الصحية.

 

 
 


