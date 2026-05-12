حكيم: إطلاق خدمة قراءة الصور الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" قريباً

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية “حكيم” المهندس عمر إبراهيم عايش، إن طباعة الصور الشعاعية لم تعد ضرورية داخل النظام المركزي، إذ يستطيع الطبيب الاطلاع على الصور مباشرة إلكترونياً دون الحاجة إلى “سي دي” أو أي وسائط خارجية.



وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"أن بعض أجهزة الصور الشعاعية في المستشفيات قديمة ومكلفة، وهناك أجهزة معطلة بانتظار وصول قطع صيانة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت فعلياً باستبدال نظام الصور الشعاعية بالكامل بنظام حديث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للأطباء والمواطنين متابعة الصور الشعاعية للمرضى عن طريق تطبيق "حكيمي" وسيتم اطلاق الخدمة قريباً .

وأضاف أن المشروع انطلق خلال الشهرين الماضيين في 9 مواقع تابعة لوزارة الصحة وموقعين للخدمات الطبية الملكية، مع استمرار التوسع، مبيناً أن النظام الجديد سيمكن المرضى من الاطلاع على صورهم الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" دون الحاجة للطباعة.



وأكد أن النظام المركزي يتيح للطبيب في أي محافظة الوصول إلى صور وتقارير المرضى في محافظات أخرى، لافتاً إلى أن التحديثات مستمرة سواء بالتوسع في عدد المواقع أو بإضافة خدمات جديدة لتحسين تجربة المريض.