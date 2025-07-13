حلول لأزمة النقل على جسر الملك حسين.. تحديد عدد البطاقات وتحويل نظام الـVIP إلى إلكتروني

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، الدكتور عبدالكريم أبو دلو، أن هذه الاجراءات ستأتي لمعالجة شكاوى مسافرين من حجز التذاكر وبيعها باغلى من اثمانها، مؤكداً أن المسافرين سيلاحظون اعتبارًا من اليوم الأحد فرقًا جوهريًا في التعامل والإجراءات المتبعة.
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تحديد عدد البطاقات المباعة عبر المنصة لكل شخص، بالتنسيق مع شركة "جت" المشغّلة لنقل الركاب، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج تعليمات واضحة على التذكرة تتعلق بمواعيد الرحلات ووقت حضور المسافرين.
ودعا أبو دلو المسافرين إلى الالتزام بالحضور قبل موعد السفر بنصف ساعة فقط، بدلًا من التواجد المسبق بعدة ساعات، لتجنب التسبب في ازدحام أو تأخير للآخرين.
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