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حماية المستهلك تدعو الأردنيين لمقاطعة أي سلعة مرتفعة

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تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات المستهلكين الأردنيين إلى مقاطعة أي سلعة ارتفعت أسعارها.

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وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن يستورد الكثير من المنتجات، وهذه البضائع والمنتجات تتأثر بالقرارات الدولية أو ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ ولا بد من تكيف العائلات الأردنية إما بالبحث عن بدائل للسلع المرتفعة أو مقاطعتها.


وأشار عبيدات إلى أنه على الحكومة أن تتحرك لتنظيم الأسواق المحلية قبل حلول شهر رمضان ومنع الاحتكار أو أي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار، موضحا أن الأسعار ترتفع عادة بداية رمضان وقد تتأثر أكثر بالقرارات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، وهو ما يجب تلافيه خلال الفترة الحالية.


وحث الحكومة على بذل مزيد من الجهود لتقليل آثار ارتفاع الأسعار عالميا على المستهلك المحلي، فيما دعا التجار إلى الشراء والاستيراد من الدول الأخرى للحصول على المنتجات بأسعار أقل وجودة عالية.


كما دعا عبيدات المواطنين القادرين على الزراعة وإنتاج الغذاء في أراضيهم إلى المبادرة بالزراعة وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات التي يمكن زراعتها بشكل سهل وخاصة في مناطق الشمال والجنوب.


وأمس السبت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا والمكسيك والصين.

 
gnews

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