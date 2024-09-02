خاطفو السائقين الأردنيين في سوريا يطلبون 150 ألف دولار فدية

الوكيل الإخباري-
طالبت العصابة الخاطفة للسائقين الأردنيين العاملين على خط (عمان - دمشق) ماهر الصوفي ومحمد عويضة بفدية مقدارها 150 ألف دولار أمريكي- ما يقارب 106 آلاف دينار أردني- وفقا لوالدة عويضة، فتحية محجوب.
السائقان وفق ذويهما تم خطفهما من قبل الركاب وهما باتجاهما لجسر درعا بالطريق نحو الحدود الأردنية، وجرى سرقة السيارة التي يركبانها وبيعها لاحقا لأحد الأشخاص.
وأفاد والد أحد المخطوفين لـ"الوكيل الاخباري" في وقت سابق أن اخر اتصال بين ابنه وافراد عائلته كان في تمام 7:15 من صباح يوم الاحد، قبيل ان تقتاده العصابة الخاطفة لجهة غير معلومة.
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