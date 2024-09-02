خاطفو السائقين الأردنيين في سوريا يطلبون 150 ألف دولار فدية

الوكيل الإخباري- طالبت العصابة الخاطفة للسائقين الأردنيين العاملين على خط (عمان - دمشق) ماهر الصوفي ومحمد عويضة بفدية مقدارها 150 ألف دولار أمريكي- ما يقارب 106 آلاف دينار أردني- وفقا لوالدة عويضة، فتحية محجوب.



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محجوب ذكرت لـ"الوكيل الاخباري" ان الخاطفين طلبوا عبر حساب "الواتس اب" الخاص بابنها والمسجل على رقمه السوري المبلغ بالقول: "ودك تدفعي 150الف دولر" ، دون معرفة ان كان هذا المبلغ نظير الافراج عن ابنها وحده ام رفقة صديقه الصوفي .

وأكدت محجوب ان الخارجية اتصلت بها وتتابع، وان السفارة الأردنية في دمشق ايضا اتصلت بها وأخذت رقم هاتفها للتواصل معها.

وطالبت محجوب كل الجهات بالتدخل لإنقاذ ابنها وصديقه، لافتة إلى ان ولدها له ابنين أطفال.