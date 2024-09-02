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في رسالة "واتس أب" أرسلوها لوالدته

خاطفو السائقين الأردنيين في سوريا يطلبون 150 ألف دولار فدية

المخطوفان | من المصدر
المخطوفان | من المصدر
الإثنين، 02-09-2024 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   طالبت العصابة الخاطفة  للسائقين الأردنيين العاملين على خط (عمان - دمشق) ماهر الصوفي ومحمد عويضة بفدية مقدارها 150 ألف دولار أمريكي- ما يقارب 106 آلاف دينار أردني- وفقا لوالدة عويضة، فتحية محجوب.

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محجوب ذكرت لـ"الوكيل الاخباري" ان الخاطفين طلبوا عبر حساب "الواتس اب" الخاص بابنها والمسجل على رقمه السوري المبلغ بالقول: "ودك تدفعي 150الف دولر" ، دون معرفة ان كان هذا المبلغ نظير الافراج عن ابنها وحده ام رفقة صديقه الصوفي .

 

وأكدت محجوب ان الخارجية اتصلت بها وتتابع، وان السفارة الأردنية في دمشق ايضا اتصلت بها وأخذت رقم هاتفها للتواصل معها.

 

وطالبت محجوب كل الجهات بالتدخل لإنقاذ ابنها وصديقه، لافتة إلى ان ولدها له ابنين أطفال.

 

 وفُقد السائقين  ماهر الصوفي ومحمد عويضة، الاحد الماضي، بعد ان أوصلا امانات من عمان إلى دمشق وكانا يهما بالعودة إلى الأردن رفقة ركاب، قبل أن يفقد الاتصال بهما.

السائقان وفق ذويهما تم خطفهما من قبل الركاب وهما باتجاهما لجسر درعا بالطريق نحو الحدود الأردنية، وجرى سرقة السيارة التي يركبانها وبيعها لاحقا لأحد الأشخاص.


وأفاد والد أحد المخطوفين لـ"الوكيل الاخباري" في وقت سابق أن اخر اتصال بين ابنه وافراد عائلته كان في تمام 7:15 من صباح يوم الاحد، قبيل ان تقتاده العصابة الخاطفة لجهة غير معلومة.

 

 

 
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