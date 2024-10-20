خبراء أردنيون: العاصفة الشمسية لن تؤثر على خدمات الانترنت في المنطقة

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد مختصون في علوم الفلك والأمن السيبراني أن العاصفة الشمسية التي حذرت منها ناسا لن تؤثر على خدمات الإنترنت في الأردن والمنطقة بشكل عام. اضافة اعلان





وأوضحوا في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن تأثير العاصفة الشمسية قد يقتصر على الإشارات الراديوية للملاحة الجوية والبحرية بشكل محدود.



وكانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اطلقت تحذيراً عاجلاً من العواصف الشمسية الشديدة التي قد تكون كافية لشل شبكة الإنترنت العالمية لعدة أسابيع، وقالت الوكالة إن هذه العواصف قد تنتج عما يُسمى "الذروة المتفجرة في دورة الشمس"، وهي حالة تحدث كل 11 عاماً مرة.



الخبير في الأمن السيبراني مجدي القبالين أكد أن هذه العاصفة لن تؤثر مطلقًا على خدمات الإنترنت في الأردن والمنطقة، لأن تحذيرات انقطاع الإنترنت الصادرة عن وكالة ناسا تشمل خدمات محددة مقتصرة على الإنترنت الفضائي (VSAT)، وهو غير مستخدم في الأردن.



بدوره اوضح المتخصص في علوم الفضاء والفلك، الأستاذ الدكتور علي الطعاني لـ "الوكيل الاخباري" إننا نمر حاليًا بذروة الدورة الشمسية الحالية (الدورة 25)، التي بدأت في عام 2019 وتمتد حتى نهاية عام 2025.



وأشار الطعاني إلى أنه منذ 15 أكتوبر، دخلنا ذروة النشاط الشمسي، حيث تطلق الشمس انفجارات ورياحا شمسية تتجه نحو الأرض، لكن الغلاف الجوي يحمي كوكبنا من تأثيراتها.



وأوضح أن جزءًا من هذه الرياح قد يدخل الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاعلات مع درجات الحرارة الباردة في الطبقات العليا، وينتج عنه الشفق القطبي الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة.



وبيّن أنه لا تأثير مباشر لهذه العاصفة الشمسية على خدمات الإنترنت الارضية، ولكن قد تؤثر على الأقمار الصناعية الموجودة على ارتفاعات عالية، وكذلك على أنظمة الملاحة البحرية والجوية ونظام تحديد المواقع (GPS)، مما قد يتسبب في انقطاع جزئي أو تشويش على الإشارات الراديوية، مؤكدًا أنها لا تؤثر على الطقس أو المناخ الأرضي.



وكان قد أصدر علماء في وكالة ناسا تحذيرًا يوم أمس بشأن تأثير العاصفة الشمسية الحالية على خدمات الإنترنت والأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع (GPS) التي تدور حول الأرض، مشيرين إلى إمكانية حدوث انقطاع قد يستمر لأسابيع، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 'ديلي ميل' البريطانية