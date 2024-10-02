خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء

وقال القضاة لـ "الوكيل الإخباري" بأن صافرات الإنذار لم تُطلق في المملكة لكون هذه الصواريخ لم تكن تستهدف المملكة ، حيث يعتبر تفعيل صافرات الإنذار في مثل هذه الحوادث أمراً يثير الرعب والقلق بين صفوف المواطنين ، وهو ما لا تريده الدولة الأردنية .
وأكد القضاة على جزئية الوعي ومعرفة حدود المسؤولية من قبل المواطنين ، مستنكراً بعض التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين بالاقتراب من اجزاء وشظايا الصواريخ التي سقطت في الأراضي الأردنية ، على الرغم من تحذيرات الجيش والأمن العام من الاقتراب منها .
واعتبر بأن الصواريخ التي اطلقتها ايران لا تمتلك قوة تدميرية كبيرة ، حيث يتم تجهيزها وتصميمها بناءً على ترتيب مسبق بان لا تكون ذات اثر تدميري ، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ لو كانت تحمل مادة تفجيرية كما يتم الترويج لها ، لما سقطت قطعة واحدة بعد اعتراضها .
وعلى الرغم من ضعف القوة التدميرية الواضح لهذه الصواريخ ، إلا أن القضاة وجه دعوة إلى جميع المواطنين بالتزام المنازل في مثل هذه الحالات وترك الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للتعامل مع هذه الحالات .
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