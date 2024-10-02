خبير أمني يكشف سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن أمس الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- كشف الخبير الأمني واللواء المتقاعد عمار القضاة عن الأسباب التي دفعت بالأردن لعدم إطلاق صافرات الإنذار أثناء مرور الصواريخ الإيرانية نحو الأهداف الإسرائيلية المعلن عنها من قبل الجانب الإيراني . اضافة اعلان





وقال القضاة لـ "الوكيل الإخباري" بأن صافرات الإنذار لم تُطلق في المملكة لكون هذه الصواريخ لم تكن تستهدف المملكة ، حيث يعتبر تفعيل صافرات الإنذار في مثل هذه الحوادث أمراً يثير الرعب والقلق بين صفوف المواطنين ، وهو ما لا تريده الدولة الأردنية .



وأكد القضاة على جزئية الوعي ومعرفة حدود المسؤولية من قبل المواطنين ، مستنكراً بعض التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين بالاقتراب من اجزاء وشظايا الصواريخ التي سقطت في الأراضي الأردنية ، على الرغم من تحذيرات الجيش والأمن العام من الاقتراب منها .



واعتبر بأن الصواريخ التي اطلقتها ايران لا تمتلك قوة تدميرية كبيرة ، حيث يتم تجهيزها وتصميمها بناءً على ترتيب مسبق بان لا تكون ذات اثر تدميري ، مشيراً إلى أن هذه الصواريخ لو كانت تحمل مادة تفجيرية كما يتم الترويج لها ، لما سقطت قطعة واحدة بعد اعتراضها .



وعلى الرغم من ضعف القوة التدميرية الواضح لهذه الصواريخ ، إلا أن القضاة وجه دعوة إلى جميع المواطنين بالتزام المنازل في مثل هذه الحالات وترك الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة للتعامل مع هذه الحالات .