خبير أوبئة: حالة واحدة لانتقال جدري القرود بالرذاذ

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي - قال أستاذ ومستشار علاج الامراض المُعدية والأوبئة، الدكتور ضرار البلعاوي، إن مرض الإمبوكس (جدري القرود) يمكن أن ينتقل عن طريق رذاذ العطاس والسعال في حالة واحدة فقط، لافتا إلى ندورة حدوث ذلك. اضافة اعلان





وبين البلعاوي لـ "الوكيل الإخباري" أنه يشترط للانتقال عبر الرذاذ أن يكون هناك أكثر من شخص مصاب برفقة آخرين في جلسة طويلة المدة لا تقل عن نصف ساعة .



وأكد البلعاوي أن طريقة الانتقال الأساسية تتمثل في الملامسة اللصيقة للشخص المصاب، مشيراً إلى أن الأعراض تبدأ بالظهور من اليوم الأول لظهور الأعراض والتي عادة ما تكون أعراضاً زكامية.



