خبير أوبئة: حالة واحدة لانتقال جدري القرود بالرذاذ

وبين البلعاوي لـ "الوكيل الإخباري" أنه يشترط للانتقال عبر الرذاذ أن يكون هناك أكثر من شخص مصاب برفقة آخرين في جلسة طويلة المدة لا تقل عن نصف ساعة .
وأكد البلعاوي أن طريقة الانتقال الأساسية تتمثل في الملامسة اللصيقة للشخص المصاب، مشيراً إلى أن الأعراض تبدأ بالظهور من اليوم الأول لظهور الأعراض والتي عادة ما تكون أعراضاً زكامية.
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