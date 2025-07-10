خبير إنشائي: "نحتاج لحماية المواطن من نفسه".. وهناك من يبحث عن التوفير على حساب الجودة

وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن المملكة تواجه خطرًا حقيقيًا إذا لم يتم التعامل مع ملف الأبنية والرقابة الفنية بجدية وصرامة، مضيفًا بأن أصحاب القرار بحاجة إلى حماية المواطن من نفسه، حيث يبحث بعض المواطنين عن التوفير على حساب الجودة، وهنا تظهر أهمية دور المقاول المهني برفض تنفيذ الطلبات غير المطابقة للمواصفات الهندسية".
وأشار خطاب إلى أن مجلس البناء الوطني مطالب اليوم بتكثيف الرقابة والإشراف على المشاريع الإنشائية، لافتًا إلى أن "الإجراءات الرقابية في السابق كانت أفضل، حيث كان يُمنح إذن لكل مرحلة من مراحل البناء، أما اليوم، فقد تراجعت هذه الرقابة في بعض المشاريع بشكل مقلق".
وأوضح أن الأخطاء في عمليات البناء لم تعد محصورة في المناطق النائية، بل باتت واضحة في مناطق حيوية داخل العاصمة عمان، قائلًا: "نشاهد اليوم تساقط الحجر من أبنية حديثة بسبب عيوب إنشائية واضحة".
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