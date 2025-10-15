خبير بحري: انخفاض متوقع في أسعار السلع بالأردن بعد وقف الحرب في غزة

وقال المعايطة في تصريح لموقع "الوكيل الإخباري" إن كُلف الشحن البحري مرشّحة للانخفاض خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع تراجع أقساط التأمين المرتفعة التي كانت تُفرض على السفن المتجهة إلى موانئ الشرق الأوسط، بسبب المخاطر الأمنية السابقة.
وأوضح أن الأردن سيخرج قريبًا من "المنطقة الحمراء" (Red Zone) التي أُدرج ضمنها خلال العامين الماضيين، مما تسبب بزيادة كُلف الشحن والتأمين على البضائع القادمة إلى المملكة.
ودعا المعايطة الحكومة وغرف التجارة إلى التواصل مع البورصات والشركات العالمية العاملة في مجال تأمين الشحنات البحرية، لمتابعة المستجدات المتعلقة بانخفاض الأسعار، واتخاذ قرارات سريعة تنعكس إيجابًا على السوق المحلي.
وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الإقليمية قد يُسهم في تقليص مدة الشحن البحري، وبالتالي خفض الكُلف النهائية للسلع، ما ينعكس تدريجيًا على أسعار السوق المحلية ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن إغلاق مضيق باب المندب خلال الحرب، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن الأميركية والإسرائيلية، أدى إلى ارتفاع حاد في المخاطر البحرية، ما اضطر شركات الشحن إلى اتخاذ مسارات أطول وأكثر كلفة للوصول إلى موانئ المنطقة.
