خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة هدف الفيصلي الثالث في شباك الرمثا

الوكيل الإخباري- حسم الخبير التحكيمي الدولي حسن مرشود الجدل المثار حول صحة الهدف الثالث الذي سجله نادي الفيصلي في مرمى الرمثا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد وانتهت بفوز الفيصلي بنتيجة 3-2، في مواجهة أشعلت المنافسة على لقب الدوري الأردني.





وأكد مرشود، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن لاعب الفيصلي الذي كان يقف في موقف تسلل لم يشارك بشكل مباشر في الهجمة، كما أنه لم يحجب رؤية حارس مرمى الرمثا أثناء تسديدة الكرة. وأضاف أن اللاعب قفز لتجنب الاصطدام بالكرة واتجه نحو زاوية لا تؤثر على رؤية الحارس أو حركته.



وأوضح أن حارس مرمى الرمثا شاهد مسار الكرة بشكل واضح وقفز لمحاولة التصدي لها، مشدداً على أن لاعب الفيصلي الموجود في موقف التسلل لم يتسبب بأي تأثير على الحارس أو مجريات اللعبة. وبين مرشود أن القاعدة الأساسية في مثل هذه الحالات تتمثل في تحديد ما إذا كان اللاعب المتسلل شارك في اللعب أو أثّر على المنافس، مؤكداً أن الهدف صحيح تحكيمياً ولا يوجد ما يستدعي إلغاؤه.





