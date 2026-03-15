خبير تحكيمي يحسم الجدل حول هدف الحسين الملغي في مرمى الوحدات

12:50 م

الوكيل الإخباري- حسم الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي حسن مرشود الجدل حول لقطة الهدف المثير للجدل في لقاء نادي الوحدات ونادي الحسين إربد، مؤكدًا صحة الهدف الذي أُلغي من قبل حكم المباراة أدهم مخادمة.





وقال مرشود في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" إن الكرة غطت جزءًا من القائم في اللقطة التي بثها الناقل الرسمي، وهو ما يؤكد مرور الكرة داخل المرمى، مشيرًا إلى أنه لو كانت قد مرت من خلف المرمى لكان القائم غطى جزءًا منها وليس العكس، ما يعني أن الهدف كان صحيحًا.



وأضاف مرشود أن الحكم مخادمة كان يملك زاوية رؤية واضحة جدًا ويبعد عن الهدف ما بين 15 و20 مترًا، متسائلًا عن السبب الذي جعله يستمع لرأي حكم الراية الذي يبعد حوالي 70 مترًا عن الهدف رغم وضوح الرؤية لديه.



وأكد الخبير التحكيمي أنه امتزج رأي أكثر من خبير تحكيمي قبل إطلاق الحكم على اللقطة وشاهد اللقطة معهم، حيث أجمعت جميع آرائهم على أن الهدف صحيح، وأن الكرة تجاوزت المرمى بالكامل، مشددًا على أن قرار الإلغاء لم يكن دقيقًا.





