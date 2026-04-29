خبير تربوي يكشف عن أسباب خطيرة لانتشار الجرائم في المجتمع الأردني مؤخراً

الوكيل الإخباري- قال مدير منتدى الاعتدال للفكر والثقافة الدكتور حسن مبيضين، إن الجرائم التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية تُعد دخيلة وغريبة على المجتمع الأردني، الذي عُرف عبر السنين بوحدته وتماسكه الاجتماعي، وهو ما شكّل عنوانًا لقوة المجتمع الأردني على مرّ الزمن.





وأضاف مبيضين، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في بروز بعض السلوكيات الإجرامية، من أبرزها الانفتاح غير المنضبط على ممارسات سلبية موجودة في مجتمعات أخرى، سواء كانت عربية أو أجنبية، إلى جانب آفة المخدرات وما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية، فضلًا عن الفقر ومخرجاته.



وأشار إلى أن ضعف الاهتمام بتربية الأبناء، وعدم غرس مفاهيم الانضباط وتحمل المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والفتيات، أسهما في تفاقم بعض الظواهر السلبية، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بعيدًا عن أساليب العنف أو الأذى.



وبيّن أن تهميش دور المدرسة وتحويلها إلى مؤسسة تقدم الخدمة التعليمية فقط دون التركيز على الجانب التربوي، خاصة في بعض المدارس الخاصة، أضعف من دورها في بناء الشخصية وصقل السلوك.



ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور باتوا يرفضون أي ملاحظات أو إجراءات تأديبية تربوية بحق أبنائهم من قبل المعلمين، الأمر الذي انعكس على سلوكيات الطلبة وأخلاقهم داخل المجتمع.



وأكد مبيضين أن التربية تبقى الأساس في بناء الأجيال، محذرًا من أن استمرار هذه السلوكيات دون معالجة حقيقية قد يؤدي إلى ضعف الردع لدى الأجيال القادمة، واستسهال ارتكاب الجريمة.





