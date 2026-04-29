خبير تربوي يكشف عن أسباب خطيرة لانتشار الجرائم في المجتمع الأردني مؤخراً

وأضاف مبيضين، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في بروز بعض السلوكيات الإجرامية، من أبرزها الانفتاح غير المنضبط على ممارسات سلبية موجودة في مجتمعات أخرى، سواء كانت عربية أو أجنبية، إلى جانب آفة المخدرات وما يرتبط بها من آثار اجتماعية واقتصادية، فضلًا عن الفقر ومخرجاته.
وأشار إلى أن ضعف الاهتمام بتربية الأبناء، وعدم غرس مفاهيم الانضباط وتحمل المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب والفتيات، أسهما في تفاقم بعض الظواهر السلبية، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون بعيدًا عن أساليب العنف أو الأذى.
وبيّن أن تهميش دور المدرسة وتحويلها إلى مؤسسة تقدم الخدمة التعليمية فقط دون التركيز على الجانب التربوي، خاصة في بعض المدارس الخاصة، أضعف من دورها في بناء الشخصية وصقل السلوك.
ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور باتوا يرفضون أي ملاحظات أو إجراءات تأديبية تربوية بحق أبنائهم من قبل المعلمين، الأمر الذي انعكس على سلوكيات الطلبة وأخلاقهم داخل المجتمع.
وأكد مبيضين أن التربية تبقى الأساس في بناء الأجيال، محذرًا من أن استمرار هذه السلوكيات دون معالجة حقيقية قد يؤدي إلى ضعف الردع لدى الأجيال القادمة، واستسهال ارتكاب الجريمة.
أخبار متعلقة
"برنامج الوكيل" دق ناقوس الخطر .. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما - فيديو
-
بعد وفاة العقيد جمارك سعيد صبحا بحادث أليم .. عشيرة صبحا تسطر أروع معاني التسامح بالعفو أثناء مراسم الدفن
-
الأشغال: الطريق الخلفي في العقبة شريان حيوي والحوادث انخفضت بعد التأهيل
-
توتر يلوح في الأفق بين نقابة الصحفيين وصحيفتين يوميتين على خلفية علاوة المهنة
-
بعد جريمة الكرك .. رئيس محكمة أسبق يوضح سبب التأخر بصدور الأحكام
-
الأمانة: جسر مشاة جديد بين السادس والسابع قريباً .. وانتهاء جسري خلدا – صويلح خلال أسبوعين
-
الأردن .. إعلان ساخر لبعض المطاعم يثير استياء كباتن التوصيل
-
أجواء حارة وظروف صعبة داخل مدارس الأغوار ومطالب باستثنائها من بلاغ ترشيد الطاقة