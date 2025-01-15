خبير تغذية يحذر الأردنيين من تناول هذه الأغذية

12:20 م

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الوكيل الإخباري- كشف أخصائي التغذية محمد الأشقر عن مخاطر تناول الوجبات او الاطعمة منتهية الصلاحية لما لها من آثار صحية خطيرة . اضافة اعلان





وبين لـ"الوكيل الإخباري" ان تناول المواد منتهية الصلاحية يتسبب بمشاكل مزمنة بالهضم وتلبكات معوية وإسهال شديد وارتفاع حرارة وجفاف مصاحب للإسهال ، وذلك بسبب وجود مواد مضافة وحافظة تزيد من تأثير الأعراض بعد انتهاء المدة المحددة لها .



ونصح الأشقر بضرورة التخلص من المواد التموينية والغذائية فور انتهاء صلاحيتها وعدم المغامرة في تناولها ، حتى ولو بعد يوم فقط من انتهاء الصلاحية ، لتجنب الإصابة بالتسمم والمضاعفات المصاحبة .

كما نبه الأشقر لإجراء يغفل كثير من المستهلكين عن التقيد به ، وهو حفظ المواد الغذائية وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة ، حيث يشير إلى أن بعض المواد الحافظة التي يطلب من المستهلك حفظها في درجة حرارة معينة ولم يتم ذلك ، فإنها تُأثر بشكل سلبي على متناوليها .



ونوّه إلى أن حفظ المواد الغذائية وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة على الغلاف الخاص بها ، يطيل من مدة صلاحيتها ويجعلها أكثر أمانا لمتناوليها من تلك التي خزنت بطرق مختلفة .



وأكد على دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة الموزعين والمحلات التجارية ومحلات العروض والمطاعم والرقابة عليها فيما يخص المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها خصوصاً فيما يتعلق بالعروض المقدمة للمستهلك والتي غالباً لا يسعى فيها المواطن للتأكد من صلاحيتها.



