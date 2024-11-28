خبير دستوري يتوقع تصويت النواب على ثقة حكومة حسان خلال أسبوع

12:35 م

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مجلس الأمة للانعقاد الأحد المقبل الساعة 10صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى (رقابية)، ووفق جدول الأعمال سيستمع مجلس النواب الأحد للبيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، سنداً لأحكام المادة (٥٣) من الدستور. اضافة اعلان





ويؤكد الخبير الدستوري ليث نصراوين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحكومة وبعد أن تقوم بتقديم بيانها الوزاري لمجلس النواب سيقوم مجلس النواب وبالعودة للنظام الداخلي بترتيب مناقشات النواب للبيان الوزاري ، حيث يتم من خلال المكتب الدائم في مجلس النواب حصر أعداد النواب الذين يبدون رغبتهم بمناقشة البيان الوزاري ، وبدء المناقشة بعدها .



ويضيف نصراوين بأن المجلس قد يحتاج إلى أسبوع من أجل الاستماع لمناقشات النواب حول البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان ، وهو ما يعني أن جلسة التصويت على منح أو حجب الثقة لحكومة جعفر حسان سيكون نهاية الأسبوع القادم بحسب نصراوين ،