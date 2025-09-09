خبير عسكري يتحدث عن مسار الطائرات في هجوم الدوحة

وأوضح أبو زيد لـ"الوكيل الإخباري" أن هذه الطائرات تم تزويدها جوا من قبل طائرات أمريكية من حاملة الطائرات الموجودة في البحر الأحمر ويبدو أنها سلكت مسارا جويا فوق سوريا والعراق لعدم وجود أنظمة دفاع جوي ، مرجحاً أن عملية قصف مواقع دفاع جوي سورية ليلة الاثنين كانت تهيئة للممر الجوي لتنفيذ العملية .
واعتبر أبو زيد بان الاحتلال وصل الى درجة الهستيريا العسكرية نتيجة فشل القدرة على إدارة الأهداف في غزة .
