خبير نفطي: احتياطي الغاز المُعلن عنه في الأردن قد يكفي الاستهلاك 48 سنة

الوكيل الإخباري - رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل أن يكفي احتياطي الغاز الطبيعي المتوقع استخراجه من حقل الريشة استهلاك الأردن لمدة قد تصل إلى 48 سنة وفق الاستهلاك المحلي الحالي ولكن هذا التقدير قد يتغير لاحقا إذا ما زاد الاعتماد على الغاز في الصناعات والكهرباء والتدفئة والنقل.



وقال عقل اليوم الأربعاء، الذي يبث على "راديو هلا"، إن هذا التقدير على اعتبار أن حجم الاحتياطي من الغاز في المتوسط يقدر بـ 11.990 تريليون قدم مكعب بمعامل استخراج نسبته 39% (أي أن الكمية المتوقع استخراجها تبلغ 4.675 تريليون قدم مكعب)، في حين يحتاج الاستهلاك المحلي الحالي في 8 سنوات إلى 1 ترليون قدم مكعب.



وأضاف أن استخراج الغاز لن يكون سهلا بل يحتاج إلى بنى تحتية متطورة وشبكات أنابيب لنقل الغاز وتسويقه بالإضافة إلى بناء وإنشاء محطات تسييل للغاز كما في محطة العقبة وذلك في المناطق الصناعية لتلبية احتياجاتها بالإضافة إلى بناء مستوعبات للتخزين وجلب استثمارات صناعية إلى منطقة استخراج الغاز.



وأشار عقل إلى أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة في ظل التوجه العالمي للحد من آثار الوقود الأحفوري والبترول على التغير المناخي، لافتا إلى أن كميات الغاز المستخرجة ستتوجه أولا نحو الصناعات المحلية وتغطية الاحتياج المحلي سواء في الصناعات أو إنتاج الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى ترويج الغاز الأردني وتسويقه وبيعه كونه متوفر بكميات تجارية.



وبيّن أن استخراج الغاز الطبيعي سيؤدي لاحقا إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وزيادة الرواتب وتحسين البنى التحتية وتطوير قطاعات التعليم والصحة بالإضافة إلى تخفيف الرواتب وبالتالي شعور المواطن بنوع من الرخاء والراحة.



وتابع أن المواطن كان لديه حلم بأن يرى الأردن دولة منتجة للطاقة ولكن اليوم الحلم أصبح حقيقة في ظل توفر احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.

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وكانت كشفت التقديرات التأشيرية لكميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من حقل الريشة بحدها المتوسط إلى وجود 4.675 تريليون قدم مكعب، وذلك بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.



وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس الثلاثاء، إن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد، لافتا إلى أن أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات.



وبين الخرابشة أن الدراسات على حقل الريشة بدأت في شباط 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز، حيث تضمنت الدراسة تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة،

وأشار إلى أن معامل استخراج الاحتياطي يتراوح بين 30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2.835 ترليون قدم مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة 6.350 تريليون قدم مكعب مضيفا أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في المتوسط يقدر بـ 11.990 تريليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39% (أي ان الكمية المتوقع استخراجها تبلغ 4.675 تريليون قدم مكعب).