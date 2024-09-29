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خبير يبشر الأردنيين بشتاء دافئ

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تعبيرية
الأحد، 29-09-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري-   بشر الخبير النفطي هاشم عقل الأردنيين وخصوصاً مستخدمي الديزل منهم بشتاء دافئ في ظل استمرار أسعار النفط والديزل خصوصا إلى الانخفاض عالمياً.

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عقل وردا على استفسارات "الوكيل الاخباري" ذكر ان سعر لتر الديزل في التسعيرة المقبلة سيكون 66 قرشا تقريبا، وخلال الاشهر المقبلة سيواصل الانخفاض.


وشهدت اسعار النفط عالمياً تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع العامين الماضيين، في وقت من المرجح أن يصل سعر البرميل لـ65 دولاراً خلال العام المقبل 2025 - وفقاً لعقل - .


ويستخدم عدد لا بأس به من الاردنيين الديزل في التدفئة – خصوصاً في عمان الغربية – والذي يشكل الوقود الاساسي في التدفئة المركزية والمرتبط بالتسعيرة الشهرية للمحروقات .


فيما تستخدم الشريحة الاكبر من الاردنيين "الكاز" بالتدفئة خلال فصل الشتاء الذي تستمر الحكومة بتثبيت سعره على السعر الاقل وفقاً للتوجيهات الملكية للحكومة السابقة، في حين يفضل أردنيون استخدام الغاز المدعوم بالتدفئة – الاسطوانات – والمثبت سعره عند 7 دنانير للأسطوانة .

 
gnews

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