خبير يكشف عن أثر الحرب الهندية الباكستانية على الأردن حال نشوبها

10:50 ص

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الوكيل الإخباري- قال الخبير السياسي الدكتور محمد القطاطشة إن اندلاع حرب شاملة بين الهند وباكستان، باعتبارهما دولتين نوويتين، سيكون له تأثير عالمي واسع، نظرًا لكون العالم اليوم "أصبح قرية صغيرة"، إلا أن تأثيره على الأردن سيكون محدودًا وغير مباشر. اضافة اعلان





وفي تصريح خاص لـموقع الوكيل الإخباري، أوضح القطاطشة أن التأثير المحتمل على الأردن سيتركز في بعض السلع المستوردة مثل الأرز والبهارات، والتي يتم استيراد جزء منها من شبه القارة الهندية، لكنه أشار إلى أن البدائل الصينية متوفرة، مما يقلل من حجم التأثير على السوق الأردني.



وأكد أنه لا يتوقع نشوب حرب شاملة بين البلدين، نظرًا لأنهما اعتادا منذ سنوات طويلة على المناوشات الحدودية التي تسفر عن ضحايا بأعداد محدودة من الطرفين.



وأشار القطاطشة إلى أن الجهود الدولية، وخصوصًا التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفير الأزمات الدولية، بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على أن العالم لن يسمح بقيام حرب نووية في هذا التوقيت الحرج من التحديات الدولية.