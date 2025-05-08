خبير يكشف عن أثر الحرب الهندية الباكستانية على الأردن حال نشوبها

وفي تصريح خاص لـموقع الوكيل الإخباري، أوضح القطاطشة أن التأثير المحتمل على الأردن سيتركز في بعض السلع المستوردة مثل الأرز والبهارات، والتي يتم استيراد جزء منها من شبه القارة الهندية، لكنه أشار إلى أن البدائل الصينية متوفرة، مما يقلل من حجم التأثير على السوق الأردني.
وأكد أنه لا يتوقع نشوب حرب شاملة بين البلدين، نظرًا لأنهما اعتادا منذ سنوات طويلة على المناوشات الحدودية التي تسفر عن ضحايا بأعداد محدودة من الطرفين.
وأشار القطاطشة إلى أن الجهود الدولية، وخصوصًا التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفير الأزمات الدولية، بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على أن العالم لن يسمح بقيام حرب نووية في هذا التوقيت الحرج من التحديات الدولية.
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