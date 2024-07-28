خلاف بين شركة مياهنا والبلدية يضرّ بـ 100 مواطن في الزرقاء ! - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - شكا المواطن فادي المجالي لـ "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" مشكلة يواجهها بتوصيل المياه لمنزله حيث مر وقت على طلبه ذلك .



ولفت المجالي ، اليوم الاحد ، ان السبب خلاف على دفع البدلات المالية بين شركة مياهنا وبلدية الزرقاء .



بدوره ابدى رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" عتبه على شركة مياهنا على عدم دفع هذه البدلات وتأخير معاملات المواطنين .



واكد ان شوارع الزرقاء عانت كثيراً بسبب البنية التحتية ، مشيراً ان البلدية لا تستطيع فرض بدلات مالية دون سند قانوني ، مؤكدا انه على سلطة المياه الالتزام بدفع البدلات المالية .



واضاف المومني انه في حال تخلي البلدية عن تقاضي هذه البدلات سيكون هناك هدر للمال العام ، وهو الامر الذي لا تتحمله البلدية ، وان البنية التحتية بالزرقاء التي اصبحت مشوهة بسبب مشاريع سلطة المياه بحاجة الى الصيانة الدائمة .



وفي ذات السياق قال مساعد الرئيس التنفيذي لمياه الزرقاء بشركة مياهنا وسام الحياري لـ "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" ان هناك 100 معاملة لمواطنين تأخرت بسبب قرار البلدية بإستيفاء البدلات المالية على هذه المعاملات منذ شهرين .



واضاف ان الشركة لا تستطيع دفع بدلات مالية عن كل مشروع الامر الذي سيشكل عبئاً ماليا عليها ، خاصة ان المواطن يدفع رسوم الوصلات للشركة ولكنها لا تستوفي منه بدلات مالية .



وفي نهاية حديثه اكد الحياري ان الشركة وجهت كتاباً الى وزير الادارة المحلية حول الامر ، وانه سيتم حل المشكلة بالوقت القريب .