"خيّالة الريان".. الطفلة إيليا تُبهر محبي الفروسية في الأردن - فيديو

وقد أبهرت إيليا كل من حضر وشارك في فعاليات رياضة الفروسية، لما تُظهره من مستوى مميز ومهارات عالية، جعلتها واحدة من أصغر الفارسات الواعدات في المملكة والوطن العربي.
وتنتمي إيليا إلى إسطبلات الجمال للفروسية في محافظة إربد، حيث شاركت مؤخرًا في ماراثون فروسية لمسافة 40 كيلومترًا، نجحت في إتمامه بجدارة وتفوقت فيه، ما أهّلها تلقائيًا للمشاركة في الماراثون التالي بذات المسافة.
كما خاضت "خيالة الريان" الماراثون الدولي لمسافة 80 كيلومترًا، بمشاركة جوادها المميز "الريان"، وسط ترقب كبير من متابعيها ومحبّي رياضة الفروسية لتتأهل للماراثون القادم بنفس المسافة.
الجدير بالذكر أن إيليا تتلمذت على يد الكابتن أسامة نعامنه، الذي لعب دورًا كبيرًا في توجيهها وصقل موهبتها ، وساهم في بناء قاعدة فنية قوية لها في هذه الرياضة النبيلة.
وتحظى إيليا بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتفاعل معها جمهور كبير من عشاق الفروسية، في ظل تألقها المتواصل وتقدمها في عالم الخيل بوتيرة لافتة.
إيليا.. فارسة الـ12 عاماً تشعل مضامير الفروسية في الأردن#سوشال_الوكيل #الاردن #فيديو pic.twitter.com/qVpNI2YWQC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 14, 2025
الطفلة إيليا تُبهر محبي الفروسية في الأردن#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/MT8IXdGGz6— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 14, 2025
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