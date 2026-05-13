دعوات جماهيرية لاستدعاء "صيصا" إلى صفوف النشامى

ويعتبر "صيصا" من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية عالية داخل أرضية الملعب، حيث يتميز بالتمريرات الحاسمة وصناعة الفرص لزملائه، إضافة إلى مهاراته الفردية الكبيرة وقدرته على التلاعب بالمدافعين وتسجيل الأهداف في الأوقات المهمة.
وقدم "صيصا" موسما استثنائيا مع ناديه الحسين وقاده لتحقيق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح في تسجيل 14 هدفا، إلى جانب مساهماته المؤثرة في صناعة اللعب وقيادة فريقه داخل الملعب، بفضل ذكائه الكروي العالي وروحه القتالية وشخصيته القيادية.
وترى الجماهير الرياضية أن وجود "صيصا" في المنتخب الوطني أصبح مطلبا جماهيريا مستحقا، خاصة في ظل ما يقدمه من أداء ثابت ومستويات مميزة تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب والتواجد بشكل أساسي ضمن التشكيلة المشاركة في كأس العالم.
