دعوات جماهيرية لاستدعاء "صيصا" إلى صفوف النشامى

03:06 م

الوكيل الإخباري- تتواصل الدعوات الجماهيرية المطالبة باستدعاء اللاعب يوسف أبو جلبوش، المعروف بلقب "صيصا"، إلى صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم التي ستنطلق بعد أقل من شهر، بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها خلال الموسم الحالي، والتي جعلته واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي وصناعة الألعاب. اضافة اعلان





ويعتبر "صيصا" من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات فنية عالية داخل أرضية الملعب، حيث يتميز بالتمريرات الحاسمة وصناعة الفرص لزملائه، إضافة إلى مهاراته الفردية الكبيرة وقدرته على التلاعب بالمدافعين وتسجيل الأهداف في الأوقات المهمة.



وقدم "صيصا" موسما استثنائيا مع ناديه الحسين وقاده لتحقيق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح في تسجيل 14 هدفا، إلى جانب مساهماته المؤثرة في صناعة اللعب وقيادة فريقه داخل الملعب، بفضل ذكائه الكروي العالي وروحه القتالية وشخصيته القيادية.



وترى الجماهير الرياضية أن وجود "صيصا" في المنتخب الوطني أصبح مطلبا جماهيريا مستحقا، خاصة في ظل ما يقدمه من أداء ثابت ومستويات مميزة تؤكد أحقيته بارتداء قميص المنتخب والتواجد بشكل أساسي ضمن التشكيلة المشاركة في كأس العالم.





