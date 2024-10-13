دهس شخص في مسار الباص السريع في صويلح

وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة المصاب متوسطة.
بدورهم ذكر شهود عيان أن المصاب الذي تعرض لحادث الدهس من جنسية عربية.
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