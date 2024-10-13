دهس شخص في مسار الباص السريع في صويلح

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الوكيل الإخباري- أصيب شخص صباح اليوم الأحد إثر حادث دهس وقع في مسار الباص السريع على طريق صويلح باتجاه إشارة الدوريات وفق إدارة السير. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة المصاب متوسطة.



بدورهم ذكر شهود عيان أن المصاب الذي تعرض لحادث الدهس من جنسية عربية.