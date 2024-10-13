 
الأحد 2024-10-13 08:53 ص
 

دهس شخص في مسار الباص السريع في صويلح

الباص السريع في صويلح
الباص السريع في صويلح
الأحد، 13-10-2024 07:41 ص
الوكيل الإخباري- أصيب شخص صباح اليوم الأحد إثر حادث دهس وقع في مسار الباص السريع على طريق صويلح باتجاه إشارة الدوريات وفق إدارة السير.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن حالة المصاب متوسطة.

بدورهم ذكر شهود عيان أن المصاب الذي تعرض لحادث الدهس من جنسية عربية.
 
gnews

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