 
الخميس 2025-03-13 10:36 ص
 

دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان

ب
أرشيفية
 
الخميس، 13-03-2025 09:44 ص
الوكيل الإخباري- أصيبت فتاة عشرينية بحادث دهس قرب دوار الثقافة بمنطقة أبو نصير في عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن إصابة الفتاة لم تكن خطيرة وتم نقلها على الفور بواسطة فرق الدفاع المدني إلى أقرب مستشفى.

بدورها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا مروريا للوقوف على أسباب الحادث.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ع

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي على قطار في باكستان

ل

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن قرب أعلى مستوى تاريخي لها

فا

طب وصحة أعراض تدل على الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية وتأثيراتها الصحية

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع قوي

تعبيرية

أخبار محلية 899 مليون دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025

ل

فلسطين ضابط إسرائيلي: الجيش استخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بغزة

ب

خاص بالوكيل دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان

نبيل إبراهيم سلامة الرياشات رحمه الله

نعـي فـاضل نبيل الرياشات في ذمة الله بعد صبر طويل على المرض



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة