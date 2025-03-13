دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان

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الوكيل الإخباري- أصيبت فتاة عشرينية بحادث دهس قرب دوار الثقافة بمنطقة أبو نصير في عمّان، وفق ما أفاد به شهود عيان. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن إصابة الفتاة لم تكن خطيرة وتم نقلها على الفور بواسطة فرق الدفاع المدني إلى أقرب مستشفى.



بدورها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا مروريا للوقوف على أسباب الحادث.