دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن إصابة الفتاة لم تكن خطيرة وتم نقلها على الفور بواسطة فرق الدفاع المدني إلى أقرب مستشفى.
بدورها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا مروريا للوقوف على أسباب الحادث.
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