دوام المدارس يرفع الطلب على أدوية القمل في الصيدليات

صيدلانيون قالوا لـ"الوكيل الاخباري" أن الطلب على مستحضرات إبادة القمل ارتفع في صيدلياتهم بوتيرة ملحوظة مع بدء العام الدراسي.
وتعتبر أدوية مكافحة القمل التي تباع في الصيدليات آمنة، ونسب المبيد فيها مدروسة.
ويجب استخدام الأدوية بالطرق الصحيحة وحسب التعليمات، حيث أن غسل الشعر بعد استخدام الأدوية ينبغي أن يكون بطريقة تراعي الابتعاد عن ملامسة العيون.
ويتخوف أولياء أمور الطلبة مع كل عام دراسي من انتشار آفة القمل في رؤوس أبنائهم خاصة وان المدارس مكتظة بالطلبة وتسهل العدوى.
-
أخبار متعلقة
-
"مسيرات المخدرات" من سوريا الى إسرائيل .. ما القصة؟
-
3 إصابات حرجة و6 متوسطة في حريق شقة بإربد
-
تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل
-
عام من الحرب.. الأردن لم يتوقف عن مناصرة غزة والملك الأكثر حضورا وتأثيرا
-
محللان سياسيان لـ برنامج الوكيل: ما يجري صفقة قرن عسكرية ومشروع لتغيير وجه المنطقة - فيديو
-
عريقات لـ برنامج الوكيل: الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والإبادة بحق الفلسطينيين منذ عام - فيديو
-
الدبوبي لـ برنامج الوكيل: المقاومة لا تزال في أوجها.. وإسرائيل فشلت في غزة - فيديو
-
الأحزاب في ذيل ثقة الأردنيين.. والأجهزة الأمنية أولاً.. و"مكافحة الفساد" تتصدر