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دوام المدارس يرفع الطلب على أدوية القمل في الصيدليات

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-  تيماء عبيدات

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ترتفع وتيرة الاصابة بالقمل بالتزامن مع دوام المدارس، حيث تعد المدارس بيئة خصبة جدا ومناسبة لانتشاره  وخاصة مدارس الاناث.

صيدلانيون قالوا  لـ"الوكيل الاخباري" أن الطلب على مستحضرات إبادة القمل ارتفع في صيدلياتهم بوتيرة ملحوظة مع بدء العام الدراسي.

وتعتبر أدوية مكافحة القمل التي تباع في  الصيدليات  آمنة، ونسب المبيد فيها مدروسة.

ويجب استخدام الأدوية بالطرق الصحيحة وحسب التعليمات، حيث أن غسل الشعر بعد استخدام الأدوية ينبغي أن يكون بطريقة تراعي الابتعاد عن ملامسة العيون.

ويتخوف أولياء أمور الطلبة مع كل عام دراسي من انتشار آفة القمل في رؤوس أبنائهم خاصة وان المدارس مكتظة بالطلبة  وتسهل العدوى.

 
gnews

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