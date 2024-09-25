ذهبت لإصدار جواز سفر للمرة الأولى.. فاكتشفت أنها خارج الأردن

الوكيل الإخباري- تفاجأت أردنية تريد الذهاب للديار المقدسة لآداء العمرة رفقة زوجها، ورغم انها لم تستخرج جواز سفر طيلة حياتها مسجلة في سجلات دائرة الأحوال المدينة والجوازات على انها خارج الاردن.



وفي التفاصيل التي رواها زوجها لـ"الوكيل الاخباري" ان مكتب الأحوال في منطقة زيزيا جنوب عمان طلب من المواطن عند قدومه لاستصدار جواز سفر، أن يراجع إدارة الإقامة والحدود وعندما راجع الإدارة قالوا أن عليه جلب ورقة من الأحوال تؤكد ان زوجته لم تستخرج جواز سفر من قبل، وجلبها لهم، وهو الآن ينتظر استكمال الاجراءات.

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المواطن ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان زوجته مدونة بالسجلات أنها خارج المملكة وتذهب وتعود بشكل دائم من وإلى الكويت تحديدا، على حد قوله.



وطالب بإنهاء مشكلته لان سفره يوم الأحد المقبل، حيث ان الرحلة محجوزة مسبقا، وفي حال عدم إلغاء هذه القصة من السجلات الالكترونية فإنه لن يتمكن من السفر وسيتم إعادته من الحدود.