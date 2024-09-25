ذهبت لإصدار جواز سفر للمرة الأولى.. فاكتشفت أنها خارج الأردن

وفي التفاصيل التي رواها زوجها لـ"الوكيل الاخباري" ان مكتب الأحوال في منطقة زيزيا جنوب عمان طلب من المواطن عند قدومه لاستصدار جواز سفر، أن يراجع إدارة الإقامة والحدود
المواطن ذكر لـ"الوكيل الاخباري" ان زوجته مدونة بالسجلات أنها خارج المملكة وتذهب وتعود بشكل دائم من وإلى الكويت تحديدا، على حد قوله.
وطالب بإنهاء مشكلته لان سفره يوم الأحد المقبل، حيث ان الرحلة محجوزة مسبقا، وفي حال عدم إلغاء هذه القصة من السجلات الالكترونية فإنه لن يتمكن من السفر وسيتم إعادته من الحدود.
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